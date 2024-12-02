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Авария на Черновском мосту в Воронеже: столкнулись КамАЗ и автобус

В автобусе было 60 человек.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

В Воронеже на Черновском мосту произошло столкновение большегрузного автомобиля КАМАЗ и автобуса маршрута № 21, рассказали правоохранители.

По предварительным данным, водитель КамАЗа, перестраиваясь с средней полосы, столкнулся с автобусом, двигавшимся по выделенной полосе. Автобус съехал на обочину и столкнулся с деревом.

В автобусе находилось 60 пассажиров, никто из них не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения. Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.