Минчанин отправил интимные фото девушке, а у него стали вымогать деньги

Шантажистка сказала, что не станет публиковать фото только, если ей на карту будет переведено 150 белорусских рублей. Минчанин согласился и зачислил на ее карту деньги. После этого знакомая удалила переписку. Но спустя время она вернулась к диалогу и стала требовать еще раз заплатить за фото, которые она сохранила. В этот раз мужчина платить не стал, так как понял, что шантажистку уже не остановить, и пошел в милицию.