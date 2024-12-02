Минчанин отправил интимные фото девушке, а у него стали вымогать деньги

В Минске в милицию обратился мужчина, у которого стали вымогать деньги из-за интимных фото, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Выяснилось, что в мессенджере в тематической группе минчанин познакомился с девушкой. В ходе переписки интернет-знакомая предложила ему обменяться откровенными фото, и он пошел на это.
Однако после того, как потерпевший отправил откровенные фото, интернет-знакомая стала его шантажировать. Она сказала, что опубликует его фото с личными данными в открытом доступе.
Шантажистка сказала, что не станет публиковать фото только, если ей на карту будет переведено 150 белорусских рублей. Минчанин согласился и зачислил на ее карту деньги. После этого знакомая удалила переписку. Но спустя время она вернулась к диалогу и стала требовать еще раз заплатить за фото, которые она сохранила. В этот раз мужчина платить не стал, так как понял, что шантажистку уже не остановить, и пошел в милицию.
Расследуется уголовное дело о вымогательстве.
Тем временем водитель погиб при столкновении с грузовиком на встречной полосе под Могилевом: «МАЗ выехал на встречку и врезался в Lada».
Также в метро Минска задержали мужчину с самодельным ножом.
Еще в Польше утечка произошла на нефтепроводе «Дружба», проходящем через Беларусь.