Мошенники обвинили воронежскую пенсионерку в спонсировании терроризма

Воронежская пенсионерка, испугавшись обвинения в спонсировании терроризма, перевела мошенникам 986 тыс. рублей. Злоумышленники в мессенджере вышли на связь с 78-летней жительницей Северного микрорайона. Звонившая женщина представилась пенсионерке «майором национальной службы безопасности» и настойчивым голосом обвинила собеседницу в спонсировании террориста, фамилия которого жертве вообще не была известна. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД в понедельник, 2 декабря.
Пенсионерке заявили, якобы ее банковский счет мог попасть в руки мошенников, и сбережения оказались в опасности. Жертва сама рассказала собеседнице о двух своих вкладах, после чего получила инструкции к дальнейшим действиям. Деньги требовалось «обезопасить».
— Фиктивные сотрудники службы безопасности вызвали для своей собеседницы такси. Заявительница приехала к филиалу кредитного учреждения, где обналичила все накопления. Далее, согласно требованиям кураторов, женщина направилась в ближайший салон сотовой связи, приобрела смартфон и установила на него приложение для бесконтактной оплаты. Через банкомат женщина пополнила счет, а после обогатила расчетный счет мошенников. На следующий день женщину вновь убедили на такси доехать до банка и повторить уже проделанные манипуляции, — рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Статья предусматривает до шести лет лишения свободы. Злоумышленников разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в Воронеже жертвой аферистов стала 73-летняя врач-ревматолог. В мессенджере женщина получила сообщение от своей коллеги о том, что в их медицинском учреждении Минздрав якобы проводит проверку по факту утечки персональных данных и вскоре с ней свяжется сотрудник силового ведомства. Вскоре ей действительно позвонил неизвестный и представился «силовиком».