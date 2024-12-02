Мошенники обвинили воронежскую пенсионерку в спонсировании терроризма

— Фиктивные сотрудники службы безопасности вызвали для своей собеседницы такси. Заявительница приехала к филиалу кредитного учреждения, где обналичила все накопления. Далее, согласно требованиям кураторов, женщина направилась в ближайший салон сотовой связи, приобрела смартфон и установила на него приложение для бесконтактной оплаты. Через банкомат женщина пополнила счет, а после обогатила расчетный счет мошенников. На следующий день женщину вновь убедили на такси доехать до банка и повторить уже проделанные манипуляции, — рассказали в полиции.