В Ростове осудили организаторов миграции из Азиатско-Тихоокеанского региона

В Ростове-на-Дону осудили организаторов незаконной миграции из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
Подсудимыми оказались жительница Краснодарского края и житель Абхазии. По данным следствия, нарушители оформляли для иностранцев приглашения на въезд в страну и разрешения на работу от лица юридических лиц. Все документы при этом были фальшивыми. По незаконной схеме оформили около 70 приезжих.
Когда махинации раскрыли, были возбуждены уголовные (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ). В первой инстанции, в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону, женщине назначили 3 года колонии общего режима, мужчине — 2 года и 6 месяцев колонии общего режима. Эти сроки позже обжаловались в Ростовском областном суде, но наказание в итоге оставили без изменения.