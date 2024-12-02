В Ростове осудили организаторов миграции из Азиатско-Тихоокеанского региона

Подсудимыми оказались жительница Краснодарского края и житель Абхазии. По данным следствия, нарушители оформляли для иностранцев приглашения на въезд в страну и разрешения на работу от лица юридических лиц. Все документы при этом были фальшивыми. По незаконной схеме оформили около 70 приезжих.