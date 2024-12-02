В Башкирии спасатели вытащили из пруда лося

Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, недалеко от деревни Кинзебаево сохатый оказался в бедственном положении. Он находился на середине пруда и не мог встать на ноги.
«На помощь оперативно выехали спасатели госкомитета РБ по ЧС. Сотрудники службы обвязали и вытащили животное на берег, на нескользящую поверхность. После того, как животное оказалось на безопасной территории, оно самостоятельно покинуло место происшествия. Лось не пострадал», — проинформировали в ведомстве.
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