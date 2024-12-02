Женщина с ребенком пострадали в ДТП на трассе М-5 в Самарской области

Сотрудники ГКУ СО «Центрг по делам ГО, ПБ и ЧС» напоминают участникам движения о необходимости соблюдать ПДД. Если вы стали свидетелем или участником ДТП, обращайтесь по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».