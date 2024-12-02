Женщина с ребенком пострадали в ДТП на трассе М-5 в Самарской области

В 14:11 на 1117 км трассы М-5 «Нива» врезалась в препятствие. В результате пострадали женщина и ее восьмилетний ребенок. Их госпитализировали.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
На месте ДТП работали сотрудники пожарно-спасательной части № 109 ПСО № 40.
Сотрудники ГКУ СО «Центрг по делам ГО, ПБ и ЧС» напоминают участникам движения о необходимости соблюдать ПДД. Если вы стали свидетелем или участником ДТП, обращайтесь по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».