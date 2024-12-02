Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП с фургоном службы доставки и маршруткой попало на видео в Волгограде

Проезд на красный сигнал светофора стал причиной столкновения маршрутного такси и фургона популярной службы доставки в центре Волгограда, сообщают в региональной полиции.

Авария случилась 2 декабря около 10.40 на пересечении проспекта Ленина и улицы 7-я Гвардейская Дивизия.

Судя по кадрам, выезжающий с 7-й Гвардейской фургон Ford с логотипом на корпусе попытался проскочить перекресток в то время, когда автомобилям, движущимся по проспекту, еще горел зеленый свет.

У не ожидавшего появления препятствия водителя Volkswagen не было возможности уйти от столкновения. От удара фургон развернуло, обе машины оказались на встречной полосе.

По данным региональной полиции, пострадавших в аварии нет, разве что только автомобили — обе машины ждет ремонт.

Днем ранее в Калаче-на-Дону ранним утром в аварии погибли молодые водитель и пассажир во врезавшемся в препятствие Volkswagen Polo.