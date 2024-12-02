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Украинскую журналистку будут судить за фейки о российской армии

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному делу о фейках о ВС РФ в отношении украинской журналистки Янины Соколовской, материалы направлены в Останкинский районный суд, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу о фейках о ВС РФ в отношении украинской журналистки Янины Соколовской. Она обвиняется по п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти).

По информации ведомства, Соколовская в марте 2022 года распространила в администрируемом ею канале одного из мессенджеров под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции.

В отношении Соколовской заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она находится в международном розыске. Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд для рассмотрения по существу, отмечается в релизе.

Прокуратура