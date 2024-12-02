На ЮБК столкнулись «Жигули» и Mercedes: погибли два человека

В понедельник, 2 декабря, в Ялте столкнулись ВАЗ-2102 и Mercedes-Benz, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
Авария произошла в 11.00. Мужчина 1962 года рождения ехал за рулем «Жигулей» по автодороге Ялта — Севастополь. На 38-м километре неподалеку от Оползневого отечественный автомобиль выехал на встречную полосу. Там легковушка врезалась в Mercedes. Иномаркой управлял водитель 1959 года рождения.
В результате ДТП погибли два человека. Водитель и пассажир «Жигулей» получили травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.