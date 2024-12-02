На ЮБК столкнулись «Жигули» и Mercedes: погибли два человека

Авария произошла в 11.00. Мужчина 1962 года рождения ехал за рулем «Жигулей» по автодороге Ялта — Севастополь. На 38-м километре неподалеку от Оползневого отечественный автомобиль выехал на встречную полосу. Там легковушка врезалась в Mercedes. Иномаркой управлял водитель 1959 года рождения.