Под Лунинецем таксист съехал в мелиоративный канал и травмировал пассажирку

В Лунинецком районе таксист нарушил правила дорожного движения из-за чего машина оказалась в мелиоративном канале и тяжело пострадала пассажирка. Подробности уголовного дела рассказали в службе информации прокуратуры Брестской области.
Жесткое ДТП произошло под Лунинцем в конце августа 2024-го. Известно, что 49-летний таксист вез пассажирку, но по дороге из райцентра к переправе на реку Припять нарушил ПДД. Установлено, что таксист превысил скорость и, когда увидел дикое животное на дороге, просто не смог вовремя затормозить.
В итоге машина такси упала в мелиоративный канал. При этом пострадала 47-летняя пассажирка. Женщина получила тяжкие телесные повреждения.
Фигуранту инкриминируют нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (ч.2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси). До суда обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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