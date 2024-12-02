Под Лунинецем таксист съехал в мелиоративный канал и травмировал пассажирку

Жесткое ДТП произошло под Лунинцем в конце августа 2024-го. Известно, что 49-летний таксист вез пассажирку, но по дороге из райцентра к переправе на реку Припять нарушил ПДД. Установлено, что таксист превысил скорость и, когда увидел дикое животное на дороге, просто не смог вовремя затормозить.