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Гродненец поджег салфетку, из-за которой сгорела машина его бывшей жены

Гродненец из мести сжег старенькую иномарку бывшей жены.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно мужчина сжег машину бывшей жены. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области.

Так, гродненка заявила в милицию на бывшего мужа, который сжег ее машину «Митсубиси Лансер» 1996 года выпуска.

Правоохранители установили, что гродненец специально из мести поджег салфетку из микрофибры и положил ее в салон машины экс-супруги. Огонь распространился и салон авто выгорел почти полностью.

Судэксперты оценил ущерб почти в 4000 белорусских рублей.

Также под Лунинецем таксист съехал в мелиоративный канал и травмировал пассажирку.

Еще водитель погиб при столкновении с грузовиком на встречной полосе под Могилевом: «МАЗ выехал на встречку и врезался в Lada».

Тем временем минчанин отправил интимные фото девушке, а у него стали вымогать деньги.