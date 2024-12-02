Гродненец поджег салфетку, из-за которой сгорела машина его бывшей жены

В Гродно мужчина сжег машину бывшей жены. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области.
Так, гродненка заявила в милицию на бывшего мужа, который сжег ее машину «Митсубиси Лансер» 1996 года выпуска.
Правоохранители установили, что гродненец специально из мести поджег салфетку из микрофибры и положил ее в салон машины экс-супруги. Огонь распространился и салон авто выгорел почти полностью.
Судэксперты оценил ущерб почти в 4000 белорусских рублей.
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