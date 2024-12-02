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В Сальске 37-летний мужчина пострадал под колесами иномарки

В Сальске пешеход попал под колеса автомобиля Honda Аccord.

Источник: Комсомольская правда

На улице Буденного в Сальске под колесами Honda Аccord пострадал 37-летний пешеход. Мужчина с травмами попал в больницу, рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел около 22:53 ночи 30 ноября. Предварительно, пешеход на нерегулируемом перекрестке не убедился в безопасности перехода и после этого подпал под машину. Известно, что за рулем иномарки находился 21-летний водитель. После случившегося ситуацию начали выяснять сотрудники полиции.

Напомним, ранее на Северном обходе Ростова-на-Дону в ДТП с грузовиком пострадал водитель легковушки.