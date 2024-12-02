В Башкирии завели дело после гибели в пожаре ребенка и пенсионерки

Следователи Башкирии завели уголовное дело после смертельного пожара в в селе Краснохолмский. Напомним, накануне, 1 декабря, загорелся двухэтажный многоквартирный дом на Горького. Предположительно, огонь вспыхнул из-за неисправной проводки. В ходе тушения пожара был обнаружен труп четырехлетнего мальчика и 80-летней пенсионерки, 30-летняя мать умершего ребенка попала в больницу с отравлением.
Уголовное дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».
— Следователи проводят дальнейшие следственные действия, направленные установления всех обстоятельств и на сбор доказательственной базы, — говорится в сообщении СУ СКР по Башкирии.
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