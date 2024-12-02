На руководство омского магазина завели уголовное дело из-за долгов по зарплате

В региональном Следственном управлении завели уголовное дело на руководителей одного из омских магазинов. Руководство торговой точки попало под статью из-за невыплаты зарплаты.
Как сообщили в СУ СКР, пострадали 14 работников торгового предприятия. Долг перед ними составил свыше 1 млн рублей.
«По делу о невыплате заработной платы проведены обыски, изъята бухгалтерская документация, проводятся допросы потерпевших и свидетелей», — сообщили в СУ СКР по Омской области.
Название магазина в релизе не приводится. Также следствие принимает меры к возмещению виновными причиненного материального ущерба.