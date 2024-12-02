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Прокуратура: должностных лиц больницы № 8 Самары привлекли к ответственности

Больницей № 8 запрошены деньги для ремонта хирургического корпуса.

Неудовлетворительным состоянием хирургического отделения городской больницы № 8 Самары обратили внимание и в прокуратуре.

В ходе проведенной прокуратурой Кировского района Самары проверки была дана оценка санитарного состояния корпусов Самарской городской клинической больницы № 8, рассказали в надзорном органе.

По итогам прокурорской проверки ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

В настоящее время проводится капитальный ремонт терапевтического отделения. Деньги выделены министерством здравоохранения Самарской области.

Больницей № 8 запрошены деньги для ремонта хирургического корпуса, сообщили в прокуратуре Самарской области.