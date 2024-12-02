В школьника выстрелили из ружья в области Жетісу

Несчастным случаем обернулся поход на охоту для трех школьников. Юноши 2009 и 2010 годов рождения по неосторожности устроили стрельбу в открытой местности и один из них был ранен в ногу. Его оперативно доставили в местную больницу. В пресс-службе Управления образования области Жетісу информацию подтвердили и сообщили, что это несчастный случай.