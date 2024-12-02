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В школьника выстрелили из ружья в области Жетісу

В одном из сел Алакольского района области Жетісу школьник выстрелил из охотничьего ружья в ногу сверстника. Полиция возбудила уголовное дело по данному факту, передает корреспондент NUR.KZ.

Несчастным случаем обернулся поход на охоту для трех школьников. Юноши 2009 и 2010 годов рождения по неосторожности устроили стрельбу в открытой местности и один из них был ранен в ногу. Его оперативно доставили в местную больницу. В пресс-службе Управления образования области Жетісу информацию подтвердили и сообщили, что это несчастный случай.

«Подросток был оперативно доставлен в больницу на карете скорой помощи. Ему была проведена операция. На сегодняшний день он находится в реанимации областной больницы. Юноши не состоят на учете в полиции. Сейчас управление полиции Алакольского района проводит следственные действия», — сообщили в ведомстве.

Также стало известно, что огнестрельное оружие принадлежит отцу юноши. Школьники не имели специальной лицензии на его использование.

несчастный случай