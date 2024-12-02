На Урале вынесли приговор по делу о мошенничестве при получении маткапитала

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу четырем местным жителям. На скамье подсудимых оказались директор и риэлтор компании ООО «Ваш надежный риелтор», а также бывший председатель кооператива по выдаче займов и жительница города.
— В ходе судебного разбирательства было установлено, что члены организованной группы в период с апреля 2019 года по август 2021 года искали владельцев сертификатов на материнский капитал и заключали с ними фиктивные договоры купли-продажи недвижимости, а также договоры займов на её приобретение, — сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Деньги, полученные благодаря подложным документам, направлялись на счета расчетных организаций.
Суд признал сообщников виновными по частям 2 и 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору и организованной группой в крупном размере) и по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат в крупном размере, совершённое организованной группой).
Суд назначил организатору мошеннической схемы 4 года лишения свободы, риэлтору — 3 года, бывшему председателю кооператива — 1 год 2 месяца, а жительнице Нижнего Тагила — 2 года 2 месяца лишения свободы. Все четверо осуждённых были взяты под стражу в зале суда. Они и будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.