На Урале вынесли приговор по делу о мошенничестве при получении маткапитала

— В ходе судебного разбирательства было установлено, что члены организованной группы в период с апреля 2019 года по август 2021 года искали владельцев сертификатов на материнский капитал и заключали с ними фиктивные договоры купли-продажи недвижимости, а также договоры займов на её приобретение, — сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.