Суд огласил приговор волгоградке, сбившей четырех детей на пешеходном переходе

Установлено, что утром 11 апреля 2024 года фигурантка за рулем машины Renault Duster двигалась по проезжей части на ул. Ополченской в Тракторозаводском районе Волгограда. Около дома № 47 она сбила двух 11-летних девочек и мальчиков в возрасте 11 и 12 лет, сообщили в прокуратуре региона.
Несовершеннолетние в момент ДТП пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. В результате одной из девочек был причинен тяжкий вред здоровью, остальным пострадавшим — вред здоровью средней тяжести.
Свою вину женщина полностью признала. Суд приговорил ее к наказанию в виде 2 лет ограничения свободы с запретом управлять транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.