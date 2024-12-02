Суд огласил приговор волгоградке, сбившей четырех детей на пешеходном переходе

Установлено, что утром 11 апреля 2024 года фигурантка за рулем машины Renault Duster двигалась по проезжей части на ул. Ополченской в Тракторозаводском районе Волгограда. Около дома № 47 она сбила двух 11-летних девочек и мальчиков в возрасте 11 и 12 лет, сообщили в прокуратуре региона.