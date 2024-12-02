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Суд огласил приговор волгоградке, сбившей четырех детей на пешеходном переходе

Тракторозаводский районный суд Волгограда признал 37-летнюю женщину виновной по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Установлено, что утром 11 апреля 2024 года фигурантка за рулем машины Renault Duster двигалась по проезжей части на ул. Ополченской в Тракторозаводском районе Волгограда. Около дома № 47 она сбила двух 11-летних девочек и мальчиков в возрасте 11 и 12 лет, сообщили в прокуратуре региона.

Несовершеннолетние в момент ДТП пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. В результате одной из девочек был причинен тяжкий вред здоровью, остальным пострадавшим — вред здоровью средней тяжести.

Свою вину женщина полностью признала. Суд приговорил ее к наказанию в виде 2 лет ограничения свободы с запретом управлять транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.