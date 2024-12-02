Потеряла память: в Башкирии ищут родственников пострадавшей в ДТП девушки.

«Девушка из Башкирии ехала одна. Не знает ни фамилию, ни имя, не может сказать, сколько ей лет. Вначале говорила, что с Воздвиженки она. Телефон заблокирован. Просит, чтобы нашли родственников», — сообщила свидетель случившегося.