Потеряла память: в Башкирии ищут родственников пострадавшей в ДТП девушки.

Девушка потеряла память после ДТП на трассе между посёлком Мирным, не доезжая до Вишневки. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Девушка из Башкирии ехала одна. Не знает ни фамилию, ни имя, не может сказать, сколько ей лет. Вначале говорила, что с Воздвиженки она. Телефон заблокирован. Просит, чтобы нашли родственников», — сообщила свидетель случившегося.
Вероятнее всего, водитель не справилась с управлением — машина опрокинулась в кювет. Очевидец предположила, что у пострадавшей перелом позвоночника.
Как сообщил «Башинформу» собственный источник, предварительно, ДТП произошло в Оренбургской области: в аварии, возможно, пострадала жительница Хайбуллинского района.