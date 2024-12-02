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Потеряла память: в Башкирии ищут родственников пострадавшей в ДТП девушки

Потеряла память: в Башкирии ищут родственников пострадавшей в ДТП девушки.

Девушка потеряла память после ДТП на трассе между посёлком Мирным, не доезжая до Вишневки. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Девушка из Башкирии ехала одна. Не знает ни фамилию, ни имя, не может сказать, сколько ей лет. Вначале говорила, что с Воздвиженки она. Телефон заблокирован. Просит, чтобы нашли родственников», — сообщила свидетель случившегося.

Вероятнее всего, водитель не справилась с управлением — машина опрокинулась в кювет. Очевидец предположила, что у пострадавшей перелом позвоночника.

Как сообщил «Башинформу» собственный источник, предварительно, ДТП произошло в Оренбургской области: в аварии, возможно, пострадала жительница Хайбуллинского района.