Сбившей четверых школьников волгоградке вынесли приговор

Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 37-летняя волгоградка признана виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось 11 апреля 2024 года. Около десяти часов утра Renault Duster под управлением волгоградки двигался по проезжей части на ул. Ополченской Тракторозаводского района Волгограда. Напротив дома № 47 автомобиль сбил пересекавших дорогу по переходу двух 11-летних девочек и мальчиков в возрасте 11 и 12 лет, ученики школы № 1. Все четверо получили травмы, но особенно пострадала одна из девочек — она попала в реанимацию.
Свою вину женщина полностью признала.
Суд назначил ей наказание в виде 2 лет ограничения свободы с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, добавили в прокуратуре.