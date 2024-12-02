Сбившей четверых школьников волгоградке вынесли приговор

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось 11 апреля 2024 года. Около десяти часов утра Renault Duster под управлением волгоградки двигался по проезжей части на ул. Ополченской Тракторозаводского района Волгограда. Напротив дома № 47 автомобиль сбил пересекавших дорогу по переходу двух 11-летних девочек и мальчиков в возрасте 11 и 12 лет, ученики школы № 1. Все четверо получили травмы, но особенно пострадала одна из девочек — она попала в реанимацию.