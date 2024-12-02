В Ростове-на-Дону осудили за шпионаж родственников военнослужащего ВСУ

Следствие установило, что к преступлению их склонил родственник — сын Нонны Галки, являющийся военнослужащим вооруженных сил Украины (ВСУ). По его просьбе женщина в августе 2022 года собирала информацию о местах дислокации и перемещении российских войск, а затем вместе с племянником передавала ее стороне противника.