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В Ростове-на-Дону осудили за шпионаж родственников военнослужащего ВСУ

Ростовский областной суд приговорил к 15 годам колонии жителей Запорожской области Нонну Галку и ее племянника Виктора Мешнякова за шпионаж (ст. 276 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Источник: Reuters

Следствие установило, что к преступлению их склонил родственник — сын Нонны Галки, являющийся военнослужащим вооруженных сил Украины (ВСУ). По его просьбе женщина в августе 2022 года собирала информацию о местах дислокации и перемещении российских войск, а затем вместе с племянником передавала ее стороне противника.

Незаконные действия родственников пресекли оперативники УФСБ России по ЮВО. На запрос «Ъ» о том, почему дело рассматривалось в Ростове-на-Дону, в прокуратуре ответили, что это «связано с секретным делопроизводством».