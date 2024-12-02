Жительница Уфы отдала лжесиловикам 2,5 млн рублей

По ее словам, неизвестный представился ее бывшим руководителем и рассказал, что мошенники оформили на имя женщины кредиты после того, как на предприятии произошла утечка данных. Чтобы предотвратить это, псевдоруководители посоветовали потерпевшей обратиться «к сотруднику ФСБ, который даст необходимые инструкции».