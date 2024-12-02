Жительница Уфы отдала лжесиловикам 2,5 млн рублей

В Уфе 55-летняя женщина доверилась мошенникам и отдала крупную сумму денег. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, уфимке позвонили лжесиловики и разыграли перед ней целый спекталь.
По ее словам, неизвестный представился ее бывшим руководителем и рассказал, что мошенники оформили на имя женщины кредиты после того, как на предприятии произошла утечка данных. Чтобы предотвратить это, псевдоруководители посоветовали потерпевшей обратиться «к сотруднику ФСБ, который даст необходимые инструкции».
Доверившись лжесиловику, женщина сняла все деньги и перевела их на счета мошенников. Таким образом аферисты выманили у нее 2,5 млн рублей.
Всего за сутки мошенники обманули жителей Башкирии на 3,5 млн рублей.
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