Агент с позывным Мангуст. В Гомеле вынесли приговор по резонансному делу

Также по делу проходили двое белорусов, одна из которых — женщина. Заседания суда проходили в закрытом формате. Приговором суда признана вина всех фигурантов. На основании ч.4 ст. 295, ч.3 ст.333−1, ст.358−1, ч.3 ст. 371, ч.2 ст.371−1 УК окончательно Мангусту назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, а также 750 базовых величин штрафа. Как сообщил начальник отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Гомельской области Денис Микушев, два других фигуранта признаны виновными в измене государству и организации незаконной миграции. На основании ч.1 ст. 356, ч.2 ст.371−1 УК — им назначено наказание в виде 10 и 9 лет лишения свободы со штрафом 550 базовых величин. Приговор не вступил в силу, может быть опротестован в законном порядке.