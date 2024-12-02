Мужчин с дроном задержали возле границы с Литвой

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Сотрудники Государственного пограничного комитета задержали у границы с Литвой двух мужчин с беспилотным летательным аппаратом, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
Нарушители были выявлены 29 ноября в Островецком районе в ходе отработки полученной оперативной информации.
«При осмотре места задержания обнаружен автомобиль ВАЗ, беспилотный летательный аппарат мультироторного типа, пульт управления, 14 аккумуляторных батарей и ноутбук с программным обеспечением».
Там также отмечается, что все эти предметы были изъяты у граждан для дальнейшего разбирательства.
По данным ГПК, в отношении мужчин начат административный процесс за нарушение пограничного режима.
В Госпогранкомитете напомнили, что в Беларуси запрещено ввозить, хранить, использовать и изготавливать беспилотники без наличия специального на то разрешения.
Незаконное содержание и использование беспилотников в пограничной зоне или пограничной полосе является нарушением пограничного режима, что влечет за собой ответственность согласно статьи 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).