Задушил женщину веревкой: на Южном Урале задержали вахтовика за убийство шестилетней давности

Полицейские совместно со следователи раскрыли в Челябинской области убийство шестилетней давности. По подозрению в преступлении задержан молодой вахтовик. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
— При методичной отработке всех попавших в поле зрения полиции и следователей граждан, по подозрению в совершении преступления оперативниками был установлен и задержан 27-летний ранее неоднократно судимый житель Верхнего Уфалея. Во время допроса мужчина дал признательные показания, — сообщили в ведомстве.
Преступление произошло в поселке Слюдорудник под Кыштымом. В октябре 2018 года задержанный работал там вахтовым методом. Как установило следствие, в доме на улице Родниковой он распивал спиртное с 58-летней женщиной. Между ними произошел конфликт, во время которого мужчина задушил собутыльницу веревкой.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, в настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в убийстве. Суд по ходатайству следователя заключил мужчину под стражу.