Задушил женщину веревкой: на Южном Урале задержали вахтовика за убийство шестилетней давности

Преступление произошло в поселке Слюдорудник под Кыштымом. В октябре 2018 года задержанный работал там вахтовым методом. Как установило следствие, в доме на улице Родниковой он распивал спиртное с 58-летней женщиной. Между ними произошел конфликт, во время которого мужчина задушил собутыльницу веревкой.