В Петербурге мошенника приговорили к 12 годам колонии за лжедоговоры по ипотеке

Как установили правоохранители, мужчина на протяжении двух лет заключал договоры займа с людьми и обещал им прибыль в размере не менее 12 процентов годовых. Чтобы инвесторы ничего не заподозрили, подсудимый заключал с гражданами ложные договоры ипотеки. Он надеялся таким образом создать у инвесторов позитивную картину своего материального благополучия и платежеспособности.