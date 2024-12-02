В Петербурге мошенника приговорили к 12 годам колонии за лжедоговоры по ипотеке

В Петербурге вынесли приговор мошеннику, который под видом главы агентства недвижимости похитил более 67 млн рублей у граждан. Его отправили в колонию общего режима на 12 лет, а также обязали выплатить потерпевшим более 30,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры и Объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Как установили правоохранители, мужчина на протяжении двух лет заключал договоры займа с людьми и обещал им прибыль в размере не менее 12 процентов годовых. Чтобы инвесторы ничего не заподозрили, подсудимый заключал с гражданами ложные договоры ипотеки. Он надеялся таким образом создать у инвесторов позитивную картину своего материального благополучия и платежеспособности.
— Обвиняемый якобы в обеспечение своевременного исполнения обязательств по договорам, передавал потерпевшим объекты недвижимости, на которые до истечения срока займа должны быть наложены ограничения по распоряжению, что не соответствовало действительности, поскольку указанные договоры ипотеки не регистрировались в ЕГРН, — добавили в прокуратуре.