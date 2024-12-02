Восьмиклассница из Уфы едва не лишилась зуба из-за брошенной в нее книги

Школьница из Уфы пожаловалась, что учительница бросила книгу ей в челюсть. Восьмиклассница рассказала, что педагог вышла из себя из-за шутки учеников, которые приклеили к ручке двери скотч. Женщина попыталась отцепить клейку ленту, но та приклеилась к ее обуви. Подросток усмехнулась и получила за это книгой по лицу.