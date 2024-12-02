В Самарской области на трассе М-5 столкнулись два грузовика

В Камышлинском районе Самарской области произошло серьезное ДТП. На трассе М-5 «Урал» столкнулись два грузовых автомобиля, об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
— Днем сотрудники ведомства получили сообщение об аварии на 1178-м километре. Незамедлительно к месту ДТП прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 120. Также были вызваны бригада скорой помощи и инспекторы, — указано в сообщении.
На дороге столкнулись два грузовика «Sitrаk» и «MAN». К счастью, обошлось без пострадавших. Пожарные-спасатели отключили аккумуляторные батареи. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.