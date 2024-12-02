Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области школьница ранила ножом сверстницу

МВД: в Гурьевске 12-летняя школьница ранила ножом ровесницу, начата проверка.

Источник: © РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 2 дек — РИА Новости. Школьница в Гурьевске Калининградой области ранила ножом 12-летнюю ровесницу, полиция выясняет обстоятельства инцидента, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Прямо сейчас в Гурьевске сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадала несовершеннолетняя.. Сообщение о нанесении колото-резаного ранения 12-летней жительнице Гурьевска поступило в полицию сегодня около 14.30 (15.30 мск — ред.). На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции», — говорится в сообщении.

Стражи порядка установили, что ранение школьнице нанесла ее ровесница, находившаяся у нее в гостях. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.

«Ранее обе несовершеннолетние в поле зрения полицейских не попадали. Их семьи на учете не состояли. Работу правоохранителей на месте координирует лично начальник ПДН УМВД России по Калининградской области полковник полиции Светлана Осмоловская», — уточнили в пресс-службе.