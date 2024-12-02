В Калининградской области школьница ранила ножом сверстницу

«Прямо сейчас в Гурьевске сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадала несовершеннолетняя.. Сообщение о нанесении колото-резаного ранения 12-летней жительнице Гурьевска поступило в полицию сегодня около 14.30 (15.30 мск — ред.). На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции», — говорится в сообщении.