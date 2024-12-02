В Калининградской области школьница ранила ножом сверстницу

КАЛИНИНГРАД, 2 дек — РИА Новости. Школьница в Гурьевске Калининградой области ранила ножом 12-летнюю ровесницу, полиция выясняет обстоятельства инцидента, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
«Прямо сейчас в Гурьевске сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадала несовершеннолетняя.. Сообщение о нанесении колото-резаного ранения 12-летней жительнице Гурьевска поступило в полицию сегодня около 14.30 (15.30 мск — ред.). На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции», — говорится в сообщении.
Стражи порядка установили, что ранение школьнице нанесла ее ровесница, находившаяся у нее в гостях. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.
«Ранее обе несовершеннолетние в поле зрения полицейских не попадали. Их семьи на учете не состояли. Работу правоохранителей на месте координирует лично начальник ПДН УМВД России по Калининградской области полковник полиции Светлана Осмоловская», — уточнили в пресс-службе.