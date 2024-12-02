В Ташкенте задержаны несколько преступных групп, занимавшихся созданием фальшивых видео с участием известных личностей

Киберпреступники создавали поддельные видео и аудиозаписи, на которых знаменитости или государственные деятели якобы рекомендовали быстрые способы заработка или инвестиционные схемы. Жертвы, доверяя «авторитетным» лицам, переходили по ссылкам, где вводили свои персональные и финансовые данные. Кроме того, видео и аудио с участием известных в стране лиц отправлялись их подчинённым, чтобы те, якобы по их просьбе, переводили денежные средства на определённые банковские карты.