В Ташкенте задержаны несколько преступных групп, занимавшихся созданием фальшивых видео с участием известных личностей

Эти видео использовались для реализации мошеннических схем, которые нацеливались на хищение денег с пластиковых карт граждан Узбекистана.
Как действовали преступники?
Киберпреступники создавали поддельные видео и аудиозаписи, на которых знаменитости или государственные деятели якобы рекомендовали быстрые способы заработка или инвестиционные схемы. Жертвы, доверяя «авторитетным» лицам, переходили по ссылкам, где вводили свои персональные и финансовые данные. Кроме того, видео и аудио с участием известных в стране лиц отправлялись их подчинённым, чтобы те, якобы по их просьбе, переводили денежные средства на определённые банковские карты.
Украденные деньги переводились на банковские карты, после чего конвертировались в криптовалюту для дальнейшего сокрытия. В ходе операции у задержанных было изъято множество банковских карт, которые теперь выступают вещественными доказательствами.
Юридическая классификация преступлений
Действия задержанных киберпреступников были квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса:
- Статья 168: мошенничество с использованием информационных технологий. Наказание составляет от 5 до 8 лет лишения свободы.
- Статья 243: легализация доходов, полученных преступным путём. Наказание — от 5 до 10 лет лишения свободы.
- Статья 278−8: нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов. Наказание — от 3 до 5 лет лишения свободы.
Что дальше?
Расследование продолжается. Как сообщили источники в силовых структурах, оперативники ожидают выявления новых фактов преступной деятельности, а также других участников схем. Вероятно, преступная сеть была более масштабной, чем первоначально предполагалось.
Как уберечь себя?
1. Не доверяйте поддельным видео и сомнительным предложениям. Никогда не передавайте свои банковские данные и пароли третьим лицам.
2. Проверяйте источники информации. Если предложение выглядит слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, это обман.
3. Используйте безопасные платформы. Устанавливайте двухфакторную аутентификацию и регулярно проверяйте свои банковские счета.
4. Сохраняйте бдительность. Любое обещание лёгкого заработка без усилий должно вызывать подозрения.
Киберпреступления становятся всё изощрённее, поэтому важно быть на шаг впереди мошенников. Помните: безопасность в интернете — это ваша ответственность. Берегите себя и свои средства!