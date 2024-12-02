В Башкирии дело Рауфы Рахимовой рассмотрят 9 декабря

Перенос заседания нсвязан с тем, что защите необходимо ознакомиться с дополнительными материалами.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в ВС РБ поступила апелляционная жалоба на постановление Кировского районного суда, который признал Рахимову виновной и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Правозащитник заявил ходатайство о вызове в суд для опроса специалистов, давших заключение по делу об административном правонарушении.
Напомним, что 200 тысяч рублей штрафа за нарушение российского законодательства присудил Советский районный суд Уфы АНО «Свободные медиа». На заседании, которое состоялось 19 ноября, рассмотрели административный материал в отношении АНО «Свободные медиа» (издатель Пруфы.рф). Решение принято по факту публикации на сайте сетевого издания «Интернет-издание Пруфы.рф» статьи «Озера главного муфтия, жалобы жителей, “националисты” Хабирова. Что происходит в Башкирии?» от 7 июля 2024 года под авторством Рамиля Рахматова.