В Башкирии дело Рауфы Рахимовой рассмотрят 9 декабря

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в ВС РБ поступила апелляционная жалоба на постановление Кировского районного суда, который признал Рахимову виновной и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Правозащитник заявил ходатайство о вызове в суд для опроса специалистов, давших заключение по делу об административном правонарушении.