Гомельский облсуд приговорил агента СБУ с позывным Мангуста к 10 годам колонии усиленного режима, двое его подельников получили 10 и 9 лет лишения свободы

Гомельский областной суд приговорил агента СБУ с позывным Мангуста к 10 годам колонии усиленного режима, двое его подельников получили 10 и 9 лет лишения свободы, передает БелТА с судебного заседания. Всем троим присуждены также крупные штрафы — 550 — 750 базовых величин (1 базовая величина на 2 декабря 2024-го — 40 рублей).
Напомним, гражданина Украины с позывным Мангуст сотрудники Комитета государственной безопасности задержали в Ельском районе Гомельской области в сентябре 2023-го. Было установлено его сотрудничество, как с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, так и с СБУ — Службой безопасности Украины. Уточнялось, что именно по поручению последней агенту было необходимо заниматься переброской в Беларусь оружия и взрывчатки. Эти припасы предназначались для организации террористических актов как в Беларуси, так и в России.
Жившего в приграничье Мангуста специально готовили и обучали. Предполагалось, что он будет «глазами и ушами» спецслужб Украины. Он сообщил следствию, которому, как уточняется, содействовал, что оружие (огнестрельное, взрывные устройства, взрывчатые вещества, ударные и разведывательные беспилотники) завозилось большими партиями. К хранению боеприпасов привлекали белорусов — их по делу проходило двое (в том числе женщина).
Агентство сообщает, что заседания суда по делу агента СБУ проходили в закрытом формате. В их рамках была доказана вина фигурантов процесса — им вынесены приговоры. Мангуст окончательно наказан 10 годами в исправительной колонии усиленного режима и 750 базовых величин штрафа. Агент СБУ признан виновным по части 4 статьи 295, части 3 статьи 333−1, статьи 358−1, части 3 статьи 371, части 2 статьи 371−1 Уголовного кодекса Беларуси.
По словам начальника отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Гомельской области Дениса Микушева, два других фигуранта на основании части 1 статьи 356, части 2 статьи 371−1 Уголовного кодекса Беларуси получили наказания 10 и 9 лет лишения свободы, а также штрафы 550 базовых величин. Они признаны виновными в измене государству и организации незаконной миграции.
Уточняется, что приговор не вступил в силу и может быть опротестован в установленном законом порядке.
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