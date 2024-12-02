Гомельский облсуд приговорил агента СБУ с позывным Мангуста к 10 годам колонии усиленного режима, двое его подельников получили 10 и 9 лет лишения свободы

Напомним, гражданина Украины с позывным Мангуст сотрудники Комитета государственной безопасности задержали в Ельском районе Гомельской области в сентябре 2023-го. Было установлено его сотрудничество, как с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, так и с СБУ — Службой безопасности Украины. Уточнялось, что именно по поручению последней агенту было необходимо заниматься переброской в Беларусь оружия и взрывчатки. Эти припасы предназначались для организации террористических актов как в Беларуси, так и в России.