Акмолинец купил несуществующие акции на 6 млн тенге

Мужчина оставил свой номер телефона на платформе после просмотра рекламы. Ему позвонил «консультант», который рассказал о выгодах торговли акциями. Пострадавшего зарегистрировали в приложении, обучили работе на платформе и убедили вложить первые 100 долларов. Эти деньги, как утверждал «менеджер», увеличились до 160 долларов всего за два дня.