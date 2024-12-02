Акмолинец купил несуществующие акции на 6 млн тенге

Житель Зерендинского района потерял более 6 млн тенге, доверившись рекламе о заработке на инвестициях на YouTube, сообщает El.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Мужчина оставил свой номер телефона на платформе после просмотра рекламы. Ему позвонил «консультант», который рассказал о выгодах торговли акциями. Пострадавшего зарегистрировали в приложении, обучили работе на платформе и убедили вложить первые 100 долларов. Эти деньги, как утверждал «менеджер», увеличились до 160 долларов всего за два дня.
После демонстрации возможности вывести часть средств доверие мужчины к платформе «AMS» укрепилось. Под влиянием уговоров он взял несколько кредитов в банках на сумму 6 млн 484 тысячи тенге и перевёл их на счёт платформы с 6 по 21 ноября. Однако попытки вывести средства закончились блокировкой аккаунта.
Как избежать подобных случаев:
— Не доверяйте рекламе в интернете, обещающей быстрый доход.
— Всегда проверяйте информацию через официальные источники.
— Не переводите деньги незнакомцам и не берите кредиты для инвестиций.
— Пользуйтесь только лицензированными платформами, проверенными регулирующими органами.
— Консультируйтесь с финансовыми специалистами перед вложениями.
Помните: предложения с минимальными рисками и высокой прибылью чаще всего являются мошенническими.