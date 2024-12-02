Челябинские дорожники предстанут перед судом по делу о взятке асфальтом

Главный специалист отдела технадзора «Челябинскавтодора» Ильдар Галямов и руководитель ООО «Уралдорстрой» Нвер Колозян предстанут в Челябинске перед судом по делу о взятках. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, на имущество обвиняемых в размере 56 млн рублей был наложен арест.
— Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе СУ СКР.
Областное государственное казенное учреждение «Челябинскавтодор» отвечает за контроль и надзор за работой подрядчиков, которые занимаются ремонтом и строительством автомобильных дорог. Как установило следствие, в период 2021—2023 главный специалист отдела технадзора этой структуры получил от директора «Уралдорстроя» взятку в виде асфальта, услуг имущественного характера и денег на сумму более 8 млн рублей. В обмен на вознаграждения «Челябинскавтодор» беспрепятственно подписывал акты выполненных дорожных работ по госконтрактам и проводил по ним ускоренную оплату.
Кроме того, установлен эпизод легализации денежных средств, которые были получены в виде взятки. По данным следствия, это сделали при помощи покупки автомобиля по договору лизинга.
Преступления выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовным делам. Галямову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и легализации денежных средств, Козлояну — в даче взятки в особо крупном размере.