Челябинские дорожники предстанут перед судом по делу о взятке асфальтом

Областное государственное казенное учреждение «Челябинскавтодор» отвечает за контроль и надзор за работой подрядчиков, которые занимаются ремонтом и строительством автомобильных дорог. Как установило следствие, в период 2021—2023 главный специалист отдела технадзора этой структуры получил от директора «Уралдорстроя» взятку в виде асфальта, услуг имущественного характера и денег на сумму более 8 млн рублей. В обмен на вознаграждения «Челябинскавтодор» беспрепятственно подписывал акты выполненных дорожных работ по госконтрактам и проводил по ним ускоренную оплату.