Не знает ни фамилии, ни имени: в Башкирии девушка попала в аварию и потеряла память

В Оренбургской области произошла авария с участием жительницы Башкирии. Девушка не справилась с управлением своей легковушки и вылетела в кювет. От полученной травмы головы она потеряла память и ничего о себе не помнит.
По словам очевидцев ДТП, пострадавшая не помнит личные данные, а ее телефон заблокирован, ни с кем связаться из близких она не может.
«Не знает ни фамилию, ни имя, не может сказать, сколько ей лет. Вначале говорила, что с Воздвиженки она. Телефон заблокирован. Просит, чтобы нашли родственников», — сообщила свидетельница случившегося в социальных сетях.
Предположительно, потерявшая память девушка является уроженкой Хайбуллинского района Башкирии.
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