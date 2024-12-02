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Не знает ни фамилии, ни имени: в Башкирии девушка попала в аварию и потеряла память

В Башкирии ищут родственников потерявшей в аварии память девушки.

Источник: Комсомольская правда

В Оренбургской области произошла авария с участием жительницы Башкирии. Девушка не справилась с управлением своей легковушки и вылетела в кювет. От полученной травмы головы она потеряла память и ничего о себе не помнит.

По словам очевидцев ДТП, пострадавшая не помнит личные данные, а ее телефон заблокирован, ни с кем связаться из близких она не может.

«Не знает ни фамилию, ни имя, не может сказать, сколько ей лет. Вначале говорила, что с Воздвиженки она. Телефон заблокирован. Просит, чтобы нашли родственников», — сообщила свидетельница случившегося в социальных сетях.

Предположительно, потерявшая память девушка является уроженкой Хайбуллинского района Башкирии.

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