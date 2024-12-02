Замгубернатора озвучил подробности падения лифта в Севастополе

Вечером 30 ноября в Севастополе лифт с пассажиром начал движение вверх с первого этажа, но сразу после этого резко спустился на расстояние около метра, после чего произошло его экстренное торможение. Пострадавшая в результате этого женщина доставлена в больницу, расследование инцидента взял на контроль глава Следственного комитета России.