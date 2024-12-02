Замгубернатора озвучил подробности падения лифта в Севастополе

«Дом новый, был введен в эксплуатацию в октябре 2023 года. Лифт вводил в эксплуатацию федеральный Ростехнадзор», — ответил он на вопрос губернатора Михаила Развожаева.
Сейчас Росжилнадзор Севастополя анализирует работу всех лифтов в многоквартирных домах города. Парикин напомнил, что введен мораторий на проверки.
«Росжилнадзор сейчас проводит анализ всех лифтов города Севастополя в многоквартирных домах. С учётом ограничений моратория на проверки, у нас же рискоориентированный подход (только по жалобам на неисправность — ред.), поэтому мы ограниченно можем выходить», — сказал замгубернатора.
Для того, чтобы лифт в доме был проверен, граждане должны самостоятельно обращаться в Госжилнадзор. Губернатор Михаил Развожаев поручил срочно проверить работу лифтов в тех домах, где поступают жалобы от жильцов.
«В этой ситуации понятно, что вопрос больше к застройщику. Давайте на этом фоне посмотрим, какова ситуация на сегодняшний день по всем лифтам, с учетом, что мы, слава Богу, смогли достаточно большое количество самых критических лифтов заменить».
Вечером 30 ноября в Севастополе лифт с пассажиром начал движение вверх с первого этажа, но сразу после этого резко спустился на расстояние около метра, после чего произошло его экстренное торможение. Пострадавшая в результате этого женщина доставлена в больницу, расследование инцидента взял на контроль глава Следственного комитета России.