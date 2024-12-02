В Уфе «Салават Юлаев» победил челябинский «Трактор»

В Уфе завершился матч между «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». Хозяева льда одержали победу со счетом 4:1.
Шайбы в ворота гостей отправили Владислав Ефремов, Михаил Науменков, Джош Ливо и Шелдон Ремпал. У «Трактора» отличился Никита Тертышный.
Это уже четвертая победа подряд у юлаевцев. Теперь уфимская команда занимает второе место в таблице Восточной конференции с 44 очками, уступая лишь «Трактору», у которого 46 баллов.
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