На юге Ливана при ударе израильского БПЛА погибли два человека

Израильские самолеты нанесли также удары по поселкам Ханин и Ярун, где есть пострадавшие. Как минимум два воздушных рейда были совершены на высоты Эль-Джаббур в долине Бекаа, где базируются вооруженные отряды шиитской милиции «Хезболлах». О последствиях этих атак сведений не приводится.