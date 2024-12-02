На юге Ливана при ударе израильского БПЛА погибли два человека

Израильские самолеты нанесли также удары по поселкам Ханин и Ярун, где есть пострадавшие. Как минимум два воздушных рейда были совершены на высоты Эль-Джаббур в долине Бекаа, где базируются вооруженные отряды шиитской милиции «Хезболлах». О последствиях этих атак сведений не приводится.
Ранее бойцы исламского сопротивления сообщили, что в рамках самообороны подвергли обстрелу позиции неприятельских сил в Рувейсат-эль-Аляме на оккупированных у Ливана холмах Кфар-Шуба. Как указывается в коммюнике, эта операция стала первым ответом «Хезболлах» на неоднократные нарушения израильским противником соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 27 ноября.