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На юге Ливана при ударе израильского БПЛА погибли два человека

БЕЙРУТ, 2 декабря. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС атаковал населенный пункт Таллуса на юге Ливана. Как сообщил телеканал Al Manar, в результате удара беспилотника погибли двое мирных жителей, есть раненые.

Источник: Reuters

Израильские самолеты нанесли также удары по поселкам Ханин и Ярун, где есть пострадавшие. Как минимум два воздушных рейда были совершены на высоты Эль-Джаббур в долине Бекаа, где базируются вооруженные отряды шиитской милиции «Хезболлах». О последствиях этих атак сведений не приводится.

Ранее бойцы исламского сопротивления сообщили, что в рамках самообороны подвергли обстрелу позиции неприятельских сил в Рувейсат-эль-Аляме на оккупированных у Ливана холмах Кфар-Шуба. Как указывается в коммюнике, эта операция стала первым ответом «Хезболлах» на неоднократные нарушения израильским противником соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 27 ноября.