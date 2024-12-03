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В Каменске-Уральском 17-летняя девушка ушла на учебу и пропала

В Каменске-Уральском полиция ищет 17-летнюю девушку.

Источник: МО МВД России «Каменск-Уральский»

В Каменске-Уральском идут поиски 17-летней девушки. Елизавета Герман ушла из дома на учебу 26 ноября, однако на занятиях так и не появлялась. Об этом сообщает МО МВД России «Каменск-Уральский».

— Приметы- рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы длинные темные, — уточнили в полиции.

В день пропажи Елизавета была одета в черную куртку с капюшоном, темно-серые джинсы и черные берцы.

На данный момент поиски пропавшей ведут сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться девушка, сообщите об этом в полицию по номерам 8 (3439) 32−23−15 или 89995628441.

Напомним, что в Екатеринбурге завершились поиски 12-летнего мальчика. Ребенка нашли живым. Известно, что мальчик и раньше уходил из дома.