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Полицейские выявили в Екатеринбурге цех по производству нелегального алкоголя

Сотрудники полиции Курганской и Свердловской области в ходе совместной работы пресекли в Екатеринбурге деятельность цеха по производству нелегального алкоголя.

Был изъят товар на сумму в 1,5 млн рублей.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, в цеху изъяты более двух тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции, этиловый спирт, пластиковые баки, насос, фильтры для очистки воды, резиновые шланги. Алкоголь хранился в одном из гаражей на территории Екатеринбурга.

В совершении преступления подозревается 41-летний местный житель. По данным следствия, он действовал в составе группы лиц.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).

Устанавливаются места сбыта алкоголя, в том числе на территории Курганской области.

«МК-Урал» ранее писал, что сотрудники полиции изъяли у 50-летнего ранее судимого жителя Курганской области нелегальный алкоголь и сигареты.

В гараже мужчины в Кургане изъяли более 1200 бутылок спиртосодержащей продукции различного ассортимента, 2 тысячи пачек немаркированной табачной продукции. Общая стоимость товара составила 470 тысяч рублей.