Полицейские выявили в Екатеринбурге цех по производству нелегального алкоголя

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, в цеху изъяты более двух тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции, этиловый спирт, пластиковые баки, насос, фильтры для очистки воды, резиновые шланги. Алкоголь хранился в одном из гаражей на территории Екатеринбурга.