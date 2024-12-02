Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Огромную бомбу возрастом более 150 лет нашли на стройке в Петербурге

На стройке в Александровском парке в Санкт-Петербурге нашли огромную неразорвавшуюся бомбу. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщила пресс-служба Росгвардии северной столицы.

Источник: РИА "Новости"

— Сегодня в дежурную часть ГУ (Главного управления — прим. «ВМ») Росгвардии поступило сообщение о том, что на строительном объекте в Александровском парке в Петроградском районе во время работ был обнаружен предмет, похожий на старый боеприпас, — говорится в сообщении.

На место была направлена группа разминирования ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии. Прибыв на место, специалисты обнаружили 50-килограмовую бомбу в свинцовой оболочке образца 1867 года.

Боеприпас с соблюдением всех мер безопасности был вывезен сотрудниками ОМОН на полигон, где его и обезвредили, сообщили в пресс-службе.

17 сентября в Талдомском городском округе Московской области на дне реки Дубны обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Такую находку случайно сделал подводный охотник. Водолазы из МЧС подняли ее со дна и обезвредили на полигоне.