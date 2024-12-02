Огромную бомбу возрастом более 150 лет нашли на стройке в Петербурге

— Сегодня в дежурную часть ГУ (Главного управления — прим. «ВМ») Росгвардии поступило сообщение о том, что на строительном объекте в Александровском парке в Петроградском районе во время работ был обнаружен предмет, похожий на старый боеприпас, — говорится в сообщении.
На место была направлена группа разминирования ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии. Прибыв на место, специалисты обнаружили 50-килограмовую бомбу в свинцовой оболочке образца 1867 года.
Боеприпас с соблюдением всех мер безопасности был вывезен сотрудниками ОМОН на полигон, где его и обезвредили, сообщили в пресс-службе.
17 сентября в Талдомском городском округе Московской области на дне реки Дубны обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Такую находку случайно сделал подводный охотник. Водолазы из МЧС подняли ее со дна и обезвредили на полигоне.