Огромную бомбу возрастом более 150 лет нашли на стройке в Петербурге

— Сегодня в дежурную часть ГУ (Главного управления — прим. «ВМ») Росгвардии поступило сообщение о том, что на строительном объекте в Александровском парке в Петроградском районе во время работ был обнаружен предмет, похожий на старый боеприпас, — говорится в сообщении.