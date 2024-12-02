Жителя Енисейска приговорили к условному сроку за незаконный отстрел лосей

Установлено, что в апреле 2024 мужчина добыл двух лосей, разделал туши и попытался вывезти их из леса на снегоходе, однако его задержали сотрудники правоохранительных органов. Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, местный житель отстрелил лосей без соответствующего разрешения и в запрещенные для охоты сроки.