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Жителя Енисейска приговорили к условному сроку за незаконный отстрел лосей

Енисейский районный суд Красноярского края вынес приговор 66-летнему местному жителю, отстрелившего двух лосей в запрещенные для охоты сроки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Источник: Freepik

Установлено, что в апреле 2024 мужчина добыл двух лосей, разделал туши и попытался вывезти их из леса на снегоходе, однако его задержали сотрудники правоохранительных органов. Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, местный житель отстрелил лосей без соответствующего разрешения и в запрещенные для охоты сроки.

Ущерб составил 440 тыс. рублей. Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота» и приговорил его к полутора годам лишения свободы условно. Также он должен возместить сумму ущерба, а до тех пор на его автомобиль наложен арест.

В конце ноября в лесу в Новосибирской области 29-летний охотник по ошибке застрелил женщину. Второй пострадавший получил касательное ранение руки, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

флора и фауна