Потерявший сознание таксист на Volkswagen устроил аварию с четырьмя авто на проспекте Независимости в Минске

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, потерявший сознание таксист на Volkswagen устроил аварию с четырьмя авто на проспекте Независимости.
Потеря сознание водителем такси популярного сервиса — такова предварительная информация о причине крупного ДТП в самом центре Минска — у дома № 6 на проспекте Независимости.
Все произошло примерно в 16.40. В это время 49-летний водитель, управлявший автомобилем такси марки Volkswagen, столкнулся с попутным Kia и двумя встречными Volvo.
Уточняется, что 37-летняя пассажирка автомобиля такси доставлена для обследования в больницу, а на месте ДТП работали сотрудники ГАИ Октябрьского РУВД столицы Беларуси.
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