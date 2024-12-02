Затопленный нечистотами вековой дом в российском городе проверит Следком

От коммунальных аварий страдают собственники дома по улице Свердлова. Здание было построено еще в 1928 году. Инженерные сети в нем давно износились, но заменять их никто не спешит. В частности, в негодное состояние пришла канализация: трубы в подвале постройки не выдерживают напора, что вечно приводит к заливам. В квартирах стоит запах сточных вод и сырости, вдобавок завелись насекомые. Жильцов беспокоит и то, что подвал служит бомбоубежищем, а в таком виде пользоваться им не представляется возможным.