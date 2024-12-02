Дети, пострадавшие в ДТП с грузовиком в Калмыкии, пошли на поправку

Ранее со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону сообщалось, что 23 ноября на 3 км муниципальной автодороги «Подъезд к поселку Кегульта от ФАД Р-22 “Каспий” произошло ДТП, в результате которого от полученных травм скончались водитель “Лада веста”, 43-летний местный житель, а также два его несовершеннолетних пассажира. В медучреждение с травмами были доставлены еще двое несовершеннолетних пассажиров “Лада веста”. По данным РДМЦ, их состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
«Один из двух пострадавших детей переведен из реанимации в травматологическое отделение. В этом же отделении проходит лечение и второй ребенок. Состояние оцениваем сейчас как стабильное, лечение пациенты получают в полном объеме», — сказали в пресс-службе РДМЦ.
Как сообщали ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике, в салоне легкового автомобиля находились двое родных детей и двое племянников погибшего водителя. СУ СК РФ по Калмыкии по факту ДТП проводится проверка по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, ход его расследования уголовного дела взят прокуратурой республики на контроль. Прокуратура района организовала проведение проверки, направленной на выявление причин и условий ДТП. Предварительно, прицеп «Камаза», отцепившись, выехал на встречную полосу.