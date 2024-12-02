Дети, пострадавшие в ДТП с грузовиком в Калмыкии, пошли на поправку

Ранее со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону сообщалось, что 23 ноября на 3 км муниципальной автодороги «Подъезд к поселку Кегульта от ФАД Р-22 “Каспий” произошло ДТП, в результате которого от полученных травм скончались водитель “Лада веста”, 43-летний местный житель, а также два его несовершеннолетних пассажира. В медучреждение с травмами были доставлены еще двое несовершеннолетних пассажиров “Лада веста”. По данным РДМЦ, их состояние оценивалось как стабильно тяжелое.