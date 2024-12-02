В Нижнем Новгороде ребенок умер на прогулке в детском саду

В свою очередь региональное следственное управление СК РФ информирует о том, что по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).