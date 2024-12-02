ВКС России и сирийская армия нанесли удары по террористам в Сирии

«Сирийская арабская армия при содействии ВКС России продолжает операцию по отражению террористической агрессии в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо», — заявил он.
По его словам, ракетно-бомбовые удары наносились по местам скопления живой силы и техники, опорным пунктам, складам с боеприпасами, позициям реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также пунктам управления противника. Игнасюк уточнил, что в общей сложности было уничтожено более ста боевиков.
Ранее стало известно, что украинские специалисты в сопровождении террористов из движения «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация) были замечены в сирийском научном центре. Их видели в здании научно-исследовательского центра в городе Сфира, а также в одном из юго-западных районов города Алеппо неподалеку от здания местной военно-инженерной академии.