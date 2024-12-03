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Житель Щербиновского района пойдет под суд за удар ножом в грудь зятя

Прокуратура Щербиновского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, ударившего ножом своего зятя.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Щербиновского района подтвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя района. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении серьезного вреда здоровью, угрожающего жизни потерпевшего, с использованием предмета в качестве оружия.

«По версии следствия, мужчина, реализуя преступный умысел, 30 сентября 2024 года в вечернее время, находясь во дворе своего домовладения в ст. Старощербиновской, в ходе внезапно возникшего конфликта со своим зятем нанес один удар ножом в область грудной клетки, который причинил тяжкий вред здоровью мужчине», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В процессе предварительного расследования подозреваемый полностью признал свою вину в совершении преступления. Прокуратура района направила уголовное дело в Щербиновский районный суд для его дальнейшего рассмотрения. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.