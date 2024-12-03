Житель Щербиновского района пойдет под суд за удар ножом в грудь зятя

«По версии следствия, мужчина, реализуя преступный умысел, 30 сентября 2024 года в вечернее время, находясь во дворе своего домовладения в ст. Старощербиновской, в ходе внезапно возникшего конфликта со своим зятем нанес один удар ножом в область грудной клетки, который причинил тяжкий вред здоровью мужчине», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.