Житель Щербиновского района пойдет под суд за удар ножом в грудь зятя

Прокуратура Щербиновского района подтвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя района. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении серьезного вреда здоровью, угрожающего жизни потерпевшего, с использованием предмета в качестве оружия.
«По версии следствия, мужчина, реализуя преступный умысел, 30 сентября 2024 года в вечернее время, находясь во дворе своего домовладения в ст. Старощербиновской, в ходе внезапно возникшего конфликта со своим зятем нанес один удар ножом в область грудной клетки, который причинил тяжкий вред здоровью мужчине», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В процессе предварительного расследования подозреваемый полностью признал свою вину в совершении преступления. Прокуратура района направила уголовное дело в Щербиновский районный суд для его дальнейшего рассмотрения. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.