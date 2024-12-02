Есть женщины в русских селеньях: В Забайкалье хрупкая продавщица дала отпор грабителю с ружьём

Инцидент произошёл в посёлке Вершино-Дарасунский. На кадрах, опубликованных 360.ru, неизвестный мужчина в маске зашёл в продуктовый и начал угрожать продавщице. Женщина, конечно же, согласилась поделится деньгами, но неожиданно смогла отобрать у него ружьё и сорвала с лица маску.
В итоге злоумышленник скрылся, а продавщица обратилась в полицию. Мужчину задержали через час. Им оказался 46-летний местный житель.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Костроме мужчина выпил 70 литров пива и закусил килограммом фисташек, а всё недостачу пытался выдать за ограбление. Мужчина рассказал полиции, что пришёл на работу и увидел вскрытый дверной замок, заметив ещё отсутствие снеков и разливного. Расколоть продавца получилось быстро. На него завели уголовное дело по статье «Кража».