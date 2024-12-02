Российская пенсионерка отвоевала квартиру у мошенников

О том, кто оказался на том конце провода, пенсионерка обнаружила лишь на следующий день и обратилась в полицию. Судебная экспертиза доказала, что женщину ввели в заблуждение, и все действия она выполняла по указке мошенников. Сделка была признана недействительной, а жилплощадь вернули законной хозяйке. Правда, деньги за квартиру россиянке предстоит вернуть несостоявшимся покупателям. Виновных продолжают разыскивать.